Ще у 2019 році Барселона та Манчестер Юнайтед грали один проти одного у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перед цим у 2009 та 2011 роках вони взагалі грали у фіналі Ліги чемпіонів (у всіх чотирьох матчах перемогла Барселона). Тепер же команди зігріють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Перший матч між Барселоною та Манчестер Юнайтед відбудеться на стадіоні "Камп Ноу". Гра розпочнеться о 19:45.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – Манчестер Юнайтед. Вона буд доступна в цій новині.

Барселона – Манчестер Юнайтед онлайн