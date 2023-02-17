Команды выдали голевую перестрелку с четырьмя мячами, но все приберегли на вторую часть поединка. На старте второго тайма команды обменялись голами. На мяч Алонсо МЮ ответил голом от Рашфорда.

Подробнее об игре Качели на "Камп Ноу": Барселона и Манчестер Юнайтед выдали горячий матч в Лиге Европы – видео

Невероятная игра с рекордом вне поля

На 59-й минуте Барселона сделала подарок для Манчестер Юнайтед в виде автогол Кунде. "Красные дьяволы" впервые в этом поединке повели в счете 1:2. Победный для английского клуба счет продержался до 76 минуты, когда Рафинья сравнял цифры на табло 2:2.

Команды расписали боевую мировую 2:2.

За этим отличным матчем на "Камп Ноу" наблюдали 90 255 болельщиков. Такой зрительский показатель установил новый рекорд Лиги Европы. Предыдущий рекорд уступает новому 10 тысяч зрителей.

Интересно, что лучший зрительский рекорд был установлен в матче 1/32 финала Лиги Европы Тоттенхэм – Гент, матч посетило 80 465 фанатов. Болельщики стали свидетелями результативной ничьи 2:2.

В топ-6 самых посещаемых матчей Лиги Европы попали сразу четыре поединка с участием МЮ.

Также следует отметить, что в топ-6 рекордных по посещаемости матчей попала игра киевского Динамо против Эвертона. Игра 2015 года собрала более 67 тысяч зрителей, закончившись победой киевлян со счетом 5:2.

Топ-6 самых посещаемых матчей Лиги Европы

90 255 Барселона Манчестер Юнайтед 2:2

80 465 Тоттенхэм – Гент 2:2

75 180 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:1

73 063 Манчестер Юнайтед – Фенербахче 4:1

67 553 Динамо – Эвертон 5:2

67 328 Манчестер Юнайтед – Аякс 1:2

Обратите внимание! Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Англии между МЮ и Барселоной состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву.