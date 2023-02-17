Команди видали гольову перестрілку з чотирма м'ячами, але усі приберегли на другу частину поєдинку. На старті другого тайму команди обмінялись голами. На м'яч Алонсо МЮ відповів голом від Рашфорда.

Детальніше про гру Гойдалки на "Камп Ноу": Барселона та Манчестер Юнайтед видали гарячий матч в Лізі Європи – відео

Неймовірна гра з рекордом поза межами поля

На 59-й хвилині Барселона зробила подарунок для Манчестер Юнайтед у виглядів автоголу Кунде. "Червоні дияволи" вперше у цьому поєдинку повели у рахунку 1:2. Переможний для англійського клубу рахунок протримався до 76-ї хвилини, коли Рафінья зрівняв цифри на табло 2:2.

Команди розписали бойову мирову 2:2.

За цим чудовим матчем на "Камп Ноу" спостерігали 90 255 уболівальників. Такий глядацький показник встановив новий рекорд Ліги Європи. Попередній рекорд поступається новому аж 10 тисячами глядачів.

Цікаво, що найкращий глядацький рекорд був встановлений у матчі 1/32 фіналу Ліги Європи Тоттенхем – Гент, цей матч відвідало 80 465 фанатів. Уболівальники стали свідками результативної нічиї 2:2.

У топ-6 найбільш відвідуваних матчів Ліги Європи потрапили одразу чотири поєдинки за участю МЮ.

Також слід зауважити, що у топ-6 рекордних за відвідуваністю матчів потрапила гра київського Динамо проти Евертона. Та гра 2015 року зібрала понад 67 тисяч глядачів, закінчившись перемогою киян із рахунком 5:2.

Топ-6 найбільш відвідуваних матчів Ліги Європи

90 255 Барселона Манчестер Юнайтед 2:2

80 465 Тоттенхем – Гент 2:2

75 180 Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 1:1

73 063 Манчестер Юнайтед – Фенербахче 4:1

67 553 Динамо – Евертон 5:2

67 328 Манчестер Юнайтед – Аякс 1:2

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи в Англії між МЮ та Барселоною відбудеться 23 лютого о 22:00 за Києвом.