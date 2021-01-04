У неділю, 3 січня, Барселона зіграла на виїзді проти Уески у рамках 17-го туру Ла Ліги. Гості мінімально перемогли аутсайдера сезону.

Уеска – Барселона 0:1

Гол: де Йонг, 27

Гості з Каталонії були фаворитами цього поєдинку. У складі Барселони знову можна було побачити Мессі, який пропускав минулу зустріч через невеличку відпустку у рідній Аргентині, пише 24 канал.

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Перший 100-відсотковий момент у матчі втратила Барселона. М'яч прилетів у ноги Педрі у воротарському майданчику. Схоже, півзахисник не очікував такого подарунку від захисту суперника, тому йому удар не був сильним. Але голкіпер у феноменальному стрибку відбив постріл.

Знову гострота була з лівого флангу каталонських гостей. Подачу з флангу була прямо на голову активного Педрі – м'яч пролетів далеко вище воріт. Гравцю залишалось лише схопитись за голову.

На 27-й хвилині нарешті про себе нагадав Мессі. Лео виконав передачу з глибини поля прямо на хід де Йонгу, який зіграв на випередження та перевів м'яч повз голкіпера – 0:1. Воротар не очікував такого стрімкого проходу від нідерландського футболіста гостей.

Далі за справу знову взявся аргентинський нападник. Мессі підійшов виконувати перспективний штрафний. Лише ефектний стрибок воротаря врятував Уеску від другого пропущеного голу.

Команди так і не змогли змінити рахунок на табло у першому таймі. Дембеле класно вийшов віч-на-віч з голкіпером. Але перегравши Фернандеша його удар зупинили гравці Уески.

Далі гостро було біля воріт тер Штегена. Передача з кутового створила "пожежу" у штрафному Барселони, але гравці господарів не змогли скористатись таким подарунком від суперника.

Мессі обігрався у стіночку з Педрі – м'яч після удару аргентинця відбив голкіпер. У другому таймі команди не створили більше гостроти. 0:1 – мінімальна перемога Барселони.

Після перемоги Барселона підійнялась на 5 сходинку, тепер у їх доробку 28 очок. Уеска ж дала гідний бій іспанському гранду, але програвши продовжує замикати таблицю Ла Ліги – останнє 20 місце та 12 набраних пунктів.

Уеска – Барселона відеоогляд