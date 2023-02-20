Барселона – Кадис 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовская, 45+1

В первом тайме команды обменивались моментами. Торрес классно качнул опекуна, но на прострел Феррана не отозвался ни один из партнеров по команде, пишет 24 канал.

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Кадис ответил голом, но сделал это из положения вне игры. Марти переиграл тер Штегена, но прежде забежал в офсайд.

Через несколько минут все тот же активный Торрес, казалось, уже потерял мяч в борьбе с соперником. Но выгрыз круглого и пробил под дальнюю стойку – немного не хватило точности.

Бальде нанес удар выше ворот из пределов штрафной Кадиса.

В конце первого тайма Барселона смогла размочить нули на табло. Снова Торрес отличился своей техникой, обыграл нескольких соперников и выполнил нацеленную передачу на Левандовского. Удар Роберта головой с линии ворот выбил футболист Кадиса, но первым на добивании был капитан каталонцев Роберто, переведший мяч в сетку ворот гостей – 1:0.

Уже в компенсированное к первому тайма время Барселона забила еще один гол в раздевалку и удвоила свое преимущество в счете. Левандовский легко пробил в противоположный голкипер угол ворот – 2:0.

Мог Левандовский делать дубль в матче, но пробил чуть выше ворот на старте второго тайма.

Тер Штеген неуверенно сыграл на выходе, после чего мяч побывал в сетке ворот Барселоны. Однако судья мгновенно отменил взятие ворот из-за фол в атаке от Кадиса. Счет остался неизменным 2:0.

Непробиваемый тер Штеген

Рамос не сумел выйти победителем из дуэли против тер Штегена. Голкипер Барселоны в тот вечер тащил все, что летело в сторону его ворот.

Через несколько минут снова Рамос воспользовался неудачной игрой на выходе от тер Штегена, но головой пробил над перекладиной.

Барселона сохранила "сухими" свои ворота и обыграла Кадис 2:0.

Команда Хави продолжает лидировать в Ла Лиге, имея преимущество над идущим вторым Реалом в 8 баллов.

Кадис с 22 очками идет вплотную к зоне вылета – 17 место среди 20 клубов.

Барселона – Кадис: видеообзор матча