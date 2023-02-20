Барселона – Кадіс 2:0
Голи: Роберто, 43, Левандовський, 45+1
У першому таймі команди обмінювались моментами. Торрес класно хитнув опікуна, але на простріл Феррана не відгукнувся жоден із партнерів по команді, пише 24 канал.
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Кадіс відповів голом, але зробив це з положення поза грою. Марті переграв тер Штегена, але перед тим забіг в офсайд.
Через декілька хвилин все той же активний Торрес, здавалось, що вже втратив м'яч у боротьбі з суперником. Але вигриз круглого та пробив під дальню стійку – трохи забракло влучності.
Бальде завдав удару вище воріт з меж штрафного Кадіса.
Наприкінці першого тайму Барселона таки змогла розмочити нулі на табло. Знову Торрес відзначився своєю технікою, обіграв кількох суперників та виконав націлену передачу на Левандовського. Удар Роберта головою з лінії воріт вибив футболіст Кадіса, але першим на добиванні був капітан каталонців Роберто, який перевів м'яч у сітку воріт гостей – 1:0.
Вже у компенсований до першого тайму час Барселона забила ще один гол у роздягальню та подвоїла свою перевагу у рахунку. Левандовський легко пробив у протилежний від голкіпера кут воріт – 2:0.
Міг Левандовський робити дубль у матчі, але пробив трохи вище воріт на старті другого тайму.
Тер Штеген невпевнено зіграв на виході, після чого м'яч таки побував у сітці воріт Барселони. Однак суддя миттєво скасував взяття воріт через фол в атаці від Кадіса. Рахунок залишився незмінним 2:0.
Непробивний тер Штеген
Рамос не зумів вийти переможцем із дуелі проти тер Штегена. Голкіпер Барселони того вечора тягнув усе, що летіло у бік його воріт.
Через декілька хвилин знову Рамос скористався невдалою грою на виході від тер Штегена, але головою пробив над поперечиною.
Барселона зберегла "сухими" свої ворота та переграла Кадіс 2:0.
- Команда Хаві продовжує лідирувати у Ла Лізі, маючи перевагу над Реалом, який йде другим, у 8 балів.
- Кадіс із 22 очками йде впритул до зони вильоту – 17-те місце серед 20 клубів.