Осасуна – Реал 0:2

Голы: Вальверде, 78, Ассенсио, 90+2

Реал вышел на выездной матч снова без таранного форварда Бензема. Его позицию на поле заменил небольшой по росту, но быстрый Родриго, сообщает 24 канал.

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Уже в стартовой 10-минутке Винисиус воспользовался ошибкой защитника Осасуны, но обыграть голкипера Пирона левому вингеру Реала не удалось. Жуниор пробил прямо во вратаря.

Хозяева ответили дальним ударом Гомеса – Куртуа в красивом прыжке парировал выстрел.

Через несколько минут уже Вальверде угрожал воротам Осасуны, но мяч пролетел рядом со штангой после удара в одно касание на добивании от Федерико.

Наиболее реальную возможность забить у Осасуна было в конце первого тайма. Будимир в нескольких метрах ворот владений Куртуа пробил рядом стойки.

На перерыв команды ушли за нулей на табло.

На старте второго тайма Родриго классным обводным ударом целился в дальний угол. Мяч предательски пролетел рядом с воротами соперника.

Вратарь Осасуни поймал фортуну в руки

Алаба вывел лицом к лицу с голкипером Винисиуса, тот переиграл голкипера. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Лидер Реала даже не праздновал свой гол, понимая, что забил не в пределах правил.

Через четыре минуты снова связка Алаба – Винисиус сработала. Давид отдал по флангу на Жуниора. Винисиус кивнул опекуна, потом еще одного положил на газон, но обыграть голкипера не смог. Снова Пирон вышел победителем из дуэли против левого вингера "сливочных".

Будимир ответил ударом из-под защитника – стойка спасла владение Куртуа от неминуемого гола.

Монкайола сыграл на добивании после неудачного углового от хозяев. Но с ударом в одно касание не очень сложилось – мяч пролетел в нескольких метрах от стойки.

Несчастливый вечер для Винисиуса

На экваторе матча мяч мог во второй раз побывать во владениях Осасуны. Асенсио забросил мяч на ход Винисиуса, защитник выбил через себя прямо у Жуниора. Винисиусу снова не удалось обыграть голкипера. Похоже, что удача отвернулась от лидера "Королевского клуба".

На 78-й минуте мадридский клуб забил. На этот раз уже в пределах всех правил. Модрич отдал на Винисиуса. тот прострел в район 11 метров, где уже в падении мяч в ворота Осасуны перевел Вальверде – 0:1.

Алаба попытался с острого угла удвоить предпочтение гостей. Но Пирон был на месте.

Мяч второй раз после удара Винисиуса побывал во владениях хозяев. Но вчера Жуниору не удалось записать свою фамилию в протокол. Модрич отдал на Альваро. Мяч на пути к нападающему нашел ногу Вальверде. Форвард Реала не стал бить, а отдал на бегущего параллельным курсом Винисиуса. Однако судья после пересмотра ВАР отменил это взятие ворот из-за офсайда.

На второй компенсированной до матча минуте Реал таки увеличил свое преимущество. Асенсио использовал выход лицом к лицу с голкипером, которого очень легко переиграл – 0:2.

Реал обыграл на выезде Осасуну 0:2 и продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Отставание "сливочных" от лидера сезона Барселоны составляет 5 баллов.

Однако команда Хави еще не сыграла свою игру в туре. 19 февраля каталонский клуб встретится с Кадисом.

Осасуна с 30 пунктами замыкает топ-10 турнирной таблицы.

Осасуна – Реал: видеообзор матча