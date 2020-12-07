Каталонська Барселона та туринський Ювентус у заключному 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів визначать переможця групи G. Каталонський клуб прийме Ювентус у вівторок, 8-го грудня.

Барселона – Ювентус: прогноз

Барселона випереджає Ювентус на три очки, пише 24 канал. Перевагою каталонців є те, що вони перемогли Ювентус на виїзді з рахунком 2:0, тому італійцям слід перемагати, забиваючи три м'ячі.

Обидві команди вже вийшли у плей-офф раунд, тому зможуть зосередитися на битві без сторонніх проблем. Барселона та Ювентус випередили Динамо та Ференцварош.

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Прогноз Marathonbet

Барселона – фаворит матчу, хоча перебуває у певній ігровій кризі. Перемогу підопічних Рональда Кумана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,16. На звитягу команди Андреа Пірло, яка також не демонструє видатних результатів, – 3,50. Нічия у матчі, яка буде на користь іспанців – 3,95.

Важливо. У Marathonbet на матч Барселона – Ювентус діє нульова маржа.

Вболівальники можуть спрогнозувати кількість голів у матчів. На те, що в поєдинку буде зафіксовано тотал більше 3.0 – коефіцієнт 2,02. Якщо у поєдинку буде тотал менше 2.5 – коефіцієнт 2,34.

Поєдинок Барселона – Ювентус відбудеться 8 грудня і розпочнеться о 22:00.