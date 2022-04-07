Айнтрахт – Барселона 1:1

Голы: Кнауфф, 48 – Торрес, 66

Команды живо начали первый четвертьфинальный поединок Лиги Европы. Уже на 4-й минуте Торрес с дальнего расстояния целил в верхнюю девятку, но Трапп в красивом прыжке помешал голу, сообщает 24 канал.

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Через четыре минуты ответили хозяева. Сау запер подачу от Линдстрема, но мяч пролетел мимо ворот.

Обамеянг не смог использовать шанс после великолепной передачи от Торреса.

В середине первого тайма главный защитник Барселоны Пике не смог продолжить игру. Хави сменил испанца на Лангле.

В конце первого тайма судья обратился за помощью в ВАР. Но после просмотра повтора сигнализировало, что пенальти в ворота Барселоны не будет.

На перерыв команды ушли по "сухому" счету 0:0.

Не определили победителя

Арбитр дал свисток на второй тайм, как Айнтрахт повел в счете. Кнауфф подхватил мяч за пределами штрафного после розыгрыша углового, но без раздумий приложился. Мяч за невероятной траекторией залетел в ворота каталонского клуба. Тер Штеген не смог дотянуться до мяча – 1:0.

Видео первого гола в матче

Через две минуты хозяева могли удвоить свое преимущество в счете. Убийственный момент упустил Линдстрем.

На 66-й минуте гости из Каталонии сравняли цифры на табло. Торрес обыгрался с де Йонгом и легко отправился мяч в сетку ворот Айнтрахта – 1:1.

Видео мяча Айнтрахта