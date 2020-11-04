Каталонская "Барселона" переживает не лучшие времена своего существования. Испанский гранд хочет спастись от банкротства с помощью трансферов своих ключевых игроков. Первым клуб может покинуть голкипер Марк-Андре тер Штеген.

"Бавария" уже давно следит за тер Штегеном и уже в ближайшее время сможет пополниться 28-летним голкипером "Барселоны". Об этом сообщает Todo Fichajes.

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Спасение испанского гранда

Таким образом боссы каталонского клуба хотят улучшить бюджет команды. Чтобы выбраться из кризисной ситуации "Барселоне" нужно уже до 5 ноября уменьшить зарплатный бюджет на 30% (190 млн евро). В противном случае клуб из Каталонии может стать банкротом уже в январе. Юристы уже начали переговоры с клубом и представителями игроков.

"Бавария" вроде бы готова подписать голкипера сборной Германии, но "камнем преткновения" может стать цена футболиста.

По оценкам руководителей "Барселоны", вероятный трансфер мог бы принести клубу около 80000000 евро.

Но это не единственная проблема каталонцев. Также существует другая – контракт Лионеля Месси. Если аргентинец не станет продолжать свой договор, то в конце сезона "Барселоне" придется выплачивать ему бонус.

В прошлом сезоне испанского чемпионата тер Штеген провел 36 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Добавим, что немец перешел в "Барселону" в 2014 году, а затем продлил контракт с каталонцами до 2025 года.