Каталонська "Барселона" переживає не найкращі часи свого існування. Іспанський гранд хоче врятуватись від банкрутства за допомогою трансферів своїх ключових гравців. Першим клуб може покинути голкіпер Марк-Андре тер Штеген.

"Баварія" вже давно стежать за тер Штегеном та вже найближчим часом зможе поповнитись 28-річним голкіпером "Барселони". Про це повідомляє Todo Fichajes.

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Порятунок іспанського гранда

Таким чином боси каталонського клубу хочуть покращити бюджет команди. Щоб вибратись із кризової ситуації "Барселоні" потрібно вже до 5 листопада зменшити зарплатний бюджет на 30% (190 млн євро). В іншому випадку клуб з Каталонії може стати банкрутом вже в січні. Юристи вже розпочали переговори з клубом та представниками гравців.

"Баварія" начебто готова підписати голкіпера збірної Німеччини, але "каменем спотикання" може стати ціна футболіста.

За оцінками керівників "Барселони", ймовірний трансфер міг би принести клубу близько 80 мільйонів євро.

Але це не єдина проблема каталонців. Також існує інша – контракт Ліонеля Мессі. Якщо аргентинець не стане продовжувати свій договір, в кінці сезону "Барселоні" доведеться виплачувати йому бонус.

У минулому сезоні іспанського чемпіонату Марк-Андре тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів. Додамо, що німець перейшов у "Барселону" в 2014 році, а згодом продовжив контракт із каталонцями до 2025 року.