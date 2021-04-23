Барселона – Хетафе 5:2

Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28 (авт), Араухо, 87, Гризманн, 90+3 (пен) – Лангле, 12 (авт), Унал, 69 (пен)

В этом матче всего было по два – Месси дважды попал в каркас ворот, но он же оформил дубль. Дважды в собственные ворота забивали игроки обеих команд. И еще дважды арбитр назначал пенальти.

Примечательно Гол Малиновского помог Аталанте сыграть вничью с Ромой: видео

Началось все с того, что уже на третьей минуте мяч после удара Месси попал в перекладину, после чего опустился на линию ворот, не пересекая ее.

Но через несколько минут хозяевам удалось открыть счет в матче – Бускетс разрезным пасом вывел Месси на ворота соперника. Сория хоть и зацепил кончиками пальцев мяч, но тот таки влетел в ворота.

Но уже через четыре минуты счет на табло стал равным. После прострела с фланга мяч попал в Лангле и влетел в ворота Барселоны.

Выйти вперед Барселоне тоже удалось после автогола. Шакл решил сбросить мяч на вратаря, не заметив, что тот вышел из ворот. Сория пытался добраться к мячу, но сделал это уже за линией.

А третий гол в ворота Хетафе влетел после удара Месси. Хотя сначала он попал в дальнюю штангу и отлетел на край поля. И Месси со второй попытки с острого угла таки забил.

Еще три гола, которые команды забили во втором тайме, они решили отложить на конец матча. А сократить отставание в счете Хетафе удалось благодаря пенальти. Хотя сначала арбитр матча отверг все попытки гостей апеллировать к нему о нарушениях. Но после просмотра VAR таки назначил пенальти. А Араухо получил желтую карточку. Энес Унал, которого и сбили, сам и реализовал пенальти.

Сделать счет более убедительным и разгромным Барселоне удалось в последние минуты матча. Сначала Араухо головой отправил мяч в ворота после подачи с углового.

А уже в компенсированное арбитром время Гризманн заработал пенальти. И тоже забил с отметки.

Барселона побеждает и остается в чемпионской гонке, занимая третье место. "Блаугранас" отстают от первого Атлетико на пять очков, имея матч в запасе. Разницу со вторым Реалом составляют только два балла.

Видеообзор матча Барселона – Хетафе