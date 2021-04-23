Барселона – Хетафе 5:2

Голи: Мессі, 8, 33, Шакла, 28 (авт), Араухо, 87, Грізманн, 90+3 (пен) – Лангле, 12 (авт), Унал, 69 (пен)

У цьому матчі всього було по два – Мессі двічі влучив у каркас воріт, але він же оформив дубль. Двічі у власні ворота забивали гравці обох команд. І ще двічі арбітр призначав пенальті.

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Почалося все з того, що вже на третій хвилині м'яч після удару Мессі влучив у перекладину, після чого опустився на лінію воріт, не перетнувши її.

Та за декілька хвилин господарям таки вдалося відкрити рахунок у матчі – Бускетс розрізним пасом вивів Мессі на ворота суперника. Сорія хоч і зачепив кінчиками пальців м'яч, але той таки влетів у ворота.

Та вже за чотири хвилини рахунок на табло став рівним. після прострілу з флангу м'яч влучив у Лангле та влетів у ворота Барселони.

Вийти вперед Барселоні теж вдалося після автоголу. Шакла вирішив скинути м'яч на воротаря, не помітиши що той вийшов з воріт. Сорія намагався дістатися до м'яча, але зробив це вже за лінією.

А третій гол у ворота Хетафе влетів після удару Мессі. Хоча спочатку він влучив у дальню штангу та відлетів на край поля. І Мессі з другої спроби з гострого кута таки забив.

Ще три голи, які команди забили у другому таймі, вони вирішили відкласти на кінцівку. А скоротити відставання у рахунку Хетафе вдалося завдяки пенальті. Хоча спочатку арбітр матчу відкинув усі спроби гостей апелювати до нього про порушення. Та після перегляду VAR таки призначив пенальті. А Араухо отримав жовту картку. Енес Унал, якого і збили, сам і реалізував пенальті.

Зробити рахунок більш ніж переконливим та розгромним Барселоні вдалося в останні хвилини матчу. Спочатку Араухо головою відправив м'яч у ворота після подачі з кутового.

А вже у компенсований арбітром час Грізманн заробив пенальті. І теж забив з позначки.

Барселона перемагає та залишається і чемпіонській гонці, посідаючи третє місце "Блаугранас" відстають від першого Атлетіко на п'ять очок, маючи матч в запасі. Різниця з другим Реалом скаладає лише два бали.

Відеоогляд матчу Барселона – Хетафе