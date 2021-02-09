В Испании готовятся к массовой вакцинации от коронавирус. Одним из мест, где могут ее проводить в Барселоне, может стать стадион "Камп Ноу".

Власти Барселоны уже провели неофициальные переговоры с руководством футбольного клуба. И осталась довольна от их результата.

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Стадион "Камп Ноу" идеально подходит для проведения массовой вакцинации. Он размещен на просторной территории с необходимой инфраструктурой. Кроме того, этот стадион является довольно символическим объектом для жителей Барселоны, и может способствовать лучшей вакцинации населения.

Однако решение о том, будут ли проводить вакцинацию на этом стадионе, будет принято лишь после выборов президента футбольного клуба. На должность претендуют Жоан Лапорт, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Выборы сначала должны были состояться 24 января, но впоследствии их перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Другими местами для проведения массовой вакцинации в Барселоне может стать Национальный музей искусства Каталонии.

Стоит добавить, что принцип вакцинации на стадионах могут быть введены и в других испанских городах. Также рассматриваются территории музеев и университетов.

Отметим, что пока Барселона играет матчи на этом стадионе, но без зрителей.