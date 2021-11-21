Барселона в дебютном матче под руководством Хави вырвала победу у Эспаньолы: видео голов
21 ноября 2021 , 08:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Новый тренер Барселоны Хави провел первый матч во главе каталонской команды, которая на своем поле принимала Эспаньол в рамках дерби. Для победы хозяевам хватило одного гола.
Барселона – Эспаньол 1:0
Гол: Депай, 48 (пен.)
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Единственный гол в матче во втором тайме забил с пенальти нидерландский нападающий Мемфис Депай. Стоит сказать, что голландец сам заработал этот штрафной удар, поскольку в эпизоде с нарушением защитник Леандро Кабрера грубо сфолил на футболиста блаугранас.
- В следующем матче Барселона сыграет в Лиге чемпионов против Бенфики (23 ноября).
- Первый серьезный противник ждет Хави в следующем 14-м туре. Барселоне будет противостоять Вильярреал (27 ноября).
- Победа позволила блаугранас пробраться в зону еврокубков, но пока лишь в Лигу конференций.
Барселона – Эспаньол видеообзор