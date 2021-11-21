Барселона – Эспаньол 1:0

Гол: Депай, 48 (пен.)

Смотрите также Против Ромы Моуринью: где смотреть дебютный матч Шевченко во главе Дженоа

Единственный гол в матче во втором тайме забил с пенальти нидерландский нападающий Мемфис Депай. Стоит сказать, что голландец сам заработал этот штрафной удар, поскольку в эпизоде с нарушением защитник Леандро Кабрера грубо сфолил на футболиста блаугранас.

В следующем матче Барселона сыграет в Лиге чемпионов против Бенфики (23 ноября).

Первый серьезный противник ждет Хави в следующем 14-м туре. Барселоне будет противостоять Вильярреал (27 ноября).

Победа позволила блаугранас пробраться в зону еврокубков, но пока лишь в Лигу конференций.

Барселона – Эспаньол видеообзор