Барселона – Еспаньйол 1:0

Гол: Депай, 48 (пен.)

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Єдиний гол у матчі у другому таймі забив із пенальті нідерландський нападник Мемфіс Депай. Варто сказати, що голландець сам заробив цей штрафний удар, оскільки в епізоді з порушенням захисник Леандро Кабрера грубо сфолив на футболісту блаугранас.

У наступному матчі Барселона зіграє у Лізі чемпіонів проти Бенфіки (23 листопада).

Перший серйозний супротивник чекає на Хаві у наступному 14-му турі. Барселоні протистоятиме Вільярреал (27 листопада).

Перемога дозволила блаугранас пробратися до зони єврокубків, але поки що лише до Ліги конференцій.

Барселона – Еспаньйол відеоогляд