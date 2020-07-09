"Барселона" 8 июля принимала "Эспаньол" в матче 35 тура Ла Лиги. Команда Сетьена минимально победила соперника.

Барселона – Эспаньол 1:0

Гол: Суарес, 56

Удаление: Фати, 50-Лосано, 52

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В прошлом туре "Барселона" сыграла выездной поединок против "Вильярреала". Уже в первой части встречи каталонцам не понадобилось тратить много сил, чтобы уверенно побеждать в счете. Результативные удары Суареса, Гризманна и автогол Торреса сделали счет встречи – 1:3. Во втором тайме гости еще раз огорчили голкипера соперников. Гол в активе Фати – 1:4.

"Эспаньол" сыграл с "Леганесом" и минимально уступил сопернику. Единственный гол в матче забил Сильва – 0:1 в пользу гостей.

Безрезультативное преимущество хозяев

С первых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль и показала, кто в матче считается фаворитом.

На 10-й минуте Месси едва не оказался на удачной для удара позиции, но разрезную передачу, которую с края штрафной исполнил Луис Суарес, перехватил один из игроков команды соперника.

Сразу "Эспаньол" выполнил острую атаку. Эмбарба оказался первым на мяче в штрафной и нанес невероятный удар в нижний угол ворот – Тер Штеген был готов к такому выстрелу и выполнил блестящий сейв.

Еще одна попытка отправить мяч за линию защиты, автором которой стал Семеду (Барселона), завершилась ничем. Футболисты "Барселоны" получили право на угловой.

На 16-й минуте игрок гостей Лосано подхватил передачу с фланга, поднял голову и пробил в ворота с линии штрафной – мяч попал в защитника и полетел в обратном направлении.

В середине первого тайма опасный штрафной с линии штрафной исполнил аргентинец Месси Он пробил по воротам соперника, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

На 25-й минуте Луис Суарес не использовал отличную возможность забить. Уругваец стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную и пробил головой – выше ворот.

В конце первой части встречи Дидак Вила Россельйо сыграл на добивании в штрафной, нанеся перспективный удар – стойка спасла каталонцев.

Ни одной из команд так и не удалось открыть счет в первом тайме.

Тайм удалений

В дебюте второго тайма Калеро жестикулировал, что ему нужна медицинская помощь. Рефери сигнализирует, что пересмотрит эпизод с помощью системы VAR. После просмотра ВАР главный арбитр достал из кармана красную карточку для игрока каталонцев Фати.

Сразу Лосано нарушил правила против соперника и увидел перед собой желтую карточку. Судья остановил игру, получив подсказки от ассистента. Система ВАР снова в деле. Посмотрев повтор судья удаляет игрока гостей – 1:1 по удалениям.

Хозяева сразу попытались открыть счет в матче. Луис Суарес оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в правый угол ворот – 1:0.

На 69-й минуте "Барселона" могла увеличить счет во встрече. Активный Месси упустил прекрасную возможность забить. Он откликнулся на идеальную передачу и вблизи пробил в одно касание – Лопес среагировал, не позволив ему влететь в сетку своих владений.

Две подряд атаки гостей. Сначала Россельйо пытался выполнить подачу на голову партнера по команде в штрафной, но его попытке не хватило точности, и мяч к адресату не попал. А уже через две минуты Бонилья попытался найти в штрафной свободного партнера по команде, но Тер Штеген вышел с линии ворот и выбил мяч.

На последней минуте матча Рауль Де Томас пробил издалека, направив мяч в нижний угол ворот, но голкипер справился с этим ударом.

На 90+6 минуте игрок гостей Бернарду упустил стопроцентный момент. Он откликнулся на прострел с фланга в штрафную, но ударом головой направил мяч выше ворот.

Итоговый счет встречи – 1:0

Обзор матча Барселона – Эспаньол

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