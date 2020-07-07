Полузащитник испанской "Севильи" Лукас Окампос не только отличился голом в матче, но и успел сменить позицию в течение поединка. Игрок вынужденно стал в рамку ворот, ему даже удалось парировать опасный удар соперника и принести победу команде.

В рамках 34 тура Ла Лиги "Севилья" встречалась с "Эйбаром", пишет 24 канал.

Читайте также: "Барселона" прервала серию неудач, утопив "Вильярреал": шедевры Суареса и Гризманна – видео

Сменил позицию

Команды активно начали поединок. Но в первом тайме атаки футболистов не воплотились в открытый счет на табло.

Уже после перерыва хозяевам удалось выйти вперед в счете. На 55-й минуте Банега выполнил классную диагональ на Наваса, тот обыграл защитников перед штрафной и вырезал подачу на левый край, а Окампос в прыжке направил мяч в противоход Дмитровичу – 1:0.

Впоследствии голкипер "Севильи" Вацлик получил травму колена при столкновении с Кико. Замен уже не было, поэтому автору единственного гола Окампосу пришлось стать в рамку ворот.

Гости заработали угловой, после подачи с которого произошел удар Дмитровича – Окампос отбил, а добивание вынесли с линии защитники "Севильи".

Результативный удар Окампоса стал первым и последним во встрече – 1:0.

Обзор матча Севилья – Эйбар