"Барселона" 8 липня приймала "Еспаньйол" у матчі 35 туру Ла Ліги. Команда Сетьєна мінімально перемогла суперника.

Барселона – Еспаньйол 1:0

Гол: Суарес, 56

Вилучення: Фаті, 50 – Лосано, 52

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У минулому турі "Барселона" зіграла виїзний поєдинок проти "Вільярреалу". Вже у першій частині зустрічі каталонцям не потрібно було витратити багато сил, щоб впевнено перемагати у рахунку. Результативні удари Суареса, Грізманна та автогол Торреса зробили рахунок зустрічі – 1:3. У другому таймі гості ще одного разу засмутили голкіпера суперників. Гол у активі Фаті – 1:4.

"Еспаньйол" зіграв із "Леганесом" та мінімально поступився супернику. Єдиний гол у матчі забив Сільва – 0:1 на користь гостей.

Безрезультативна перевага господарів

Із перших хвилин "Барселона" взяла м'яч під свій контроль та показала, хто у матчі вважається фаворитом.

На 10-й хвилині Мессі ледь не опинився на вдалій для удару позиції, але розрізну передачу, яку з краю штрафного майданчика виконав Луїс Суарес, перехопив один із гравців команди суперника.

Одразу "Еспаньйол" виконав гостру атаку. Ембарба опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та завдав неймовірного удару у нижній кут воріт – Тер Штеген був готовий до такого пострілу і виконав блискучий сейв.

Ще одна спроба надіслати м'яч за лінію захисту, автором якої став Семеду (Барселона), завершилась нічим. Футболісти "Барселони" здобули право на кутовий.

На 16-й хвилині гравець гостей Лосано підхопив передачу з флангу, підвів голову та пробив у ворота з лінії штрафного майданчика – м'яч влучив у захисника та полетів у зворотному напрямку.

У середині першого тайму небезпечний штрафний з лінії карного майданчика виконав аргентинець Мессі Він пробив у воротах суперника, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

На 25-й хвилині Луїс Суарес не використав чудову нагоду забити. Уругваєць став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик та пробив головою – вище воріт.

Наприкінці першої частини зустрічі Дідак Віла Россельйо зіграв на добиванні в штрафному майданчику, завдавши перспективного удару – стійка врятувала каталонців.

Жодній з команд так і не вдалось відкрити рахунок у першому таймі.

Тайм вилучень

У дебюті другого тайму Калеро жестикулював, що йому потрібна медична допомога. Рефері сигналізує, що перегляне епізод за допомогою системи VAR. Після перегляду ВАР головний арбітр вийняв з кишені червону картку для гравця каталонців Фаті.

Одразу Лосано порушив правила проти суперника і побачив перед собою жовту картку. Суддя зупинив гру, отримавши підказки від асистента. Система ВАР знову у справі. Переглянувши повтор суддя вилучає гравця гостей – 1:1 за вилученнями.

Господарі відразу спробували відкрити рахунок у матчі. Луїс Суарес опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в правий кут воріт – 1:0.

На 69-й хвилині "Барселона" могла збільшити рахунок у зустрічі. Активний Мессі змарнував чудову нагоду забити. Він відгукнувся на ідеальну передачу та зблизька пробив в один дотик – Лопес зреагував, не дозволивши йому влетіти в сітку своїй володінь.

Дві поспіль атаки від гостей. Спочатку Россельйо намагався виконати подачу на голову партнера по команді в штрафному майданчику, але його спробі бракувало влучності і м'яч до адресата не потрапив. А вже через дві хвилини Бонілья спробував знайти в штрафному майданчику вільного партнера по команді, але Тер Штеген вийшов з лінії воріт і вибив м'яч.

На останній хвилині матчу Рауль Де Томас пробив здалеку, спрямувавши м'яч у нижній кут воріт, але голкіпер впорався із цим ударом.

На 90+6 хвилині гравець гостей Бернарду змарнував стовідсотковий момент. Він відгукнувся на простріл з флангу в штрафний майданчик, але ударом головою спрямував м'яч вище воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0

Огляд матчу Барселона – Еспаньйол

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