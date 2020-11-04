У середу, 4 листопада, київське "Динамо" грає на виїзді проти іспанської "Барселони". Гра розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – на сайті Спорт24.

"Динамо" випала доволі складна група в Лізі чемпіонів. Адже з другого кошика випала доволі грізна "Барселона". Так, на це можна відповісти фразою, яка вже стала крилатою "А ми "Динамо" Київ, шо такоє?".

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Та все ж проблеми є. В першу чергу в "Динамо" зі складом. На цей матч полетіло лише 19 футболістів. 13 гравців залишилися поза заявкою. Найбільшого удару завдав коронавірус, який було виявлено у 9 футболістів. Серед них і два воротарі – Денис Бойко та Георгій Бущан. Тож у воротах "Динамо" у матчі проти "Барселони" зіграє 18-літній Руслан Нещерет.

Проблеми "Барселони" не стільки у якості гравців, як в їх відношенні до гри. Попри перемоги в Лізі чемпіонів, в чемпіонаті Іспанії команда не може виграти вже чотири матчі поспіль – дві поразки та дві нічиї. При цьому програли "синьо-гранатові" "Реалу" на власному полі.

"Барселона", у випадку перемоги, закріпить за собою перше місце у групі, набравши 9 очок. Якщо ж переможе "Динамо", то створить не лише одну з найбільших сенсацій в лізі чемпіонів (хоча той же "Шахтар" нещодавно переміг в Іспанії "Реал" в Лізі чемпіонів), але й значно покращить свої шанси зіграти весною в єврокубках.