Педри был представлен игроком Барселоны 20 августа 2020 года. Тогда ему было 17 лет.

За год, что он провел в составе команды, игрок в общей сложности сыграл 74 матча – 54 как за Барселону, так и сборные Испании. Педри сыграл и на Евро-2020, где был признан лучшим молодым игроком турнира (а также автором рекордного автогола). После этого он отправился со сборной Испании на Олимпийские игры в Токио, где тоже сыграл во всех матчах до финала (уступили бразильцам). При этом он продолжал выступать и за молодежную сборную.

"Мы некоторое время думали о том, что лучше для Педри. Он выступит против Атлетика, но после этого у него будет двухнедельный отпуск", – заявил главный тренер Барселоны Рональд Куман.

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Таким образом Педри пропустит матч третьего тура чемпионата Испании.

"Мы приняли это решение, потому что мы не хотим в ноябре и декабре столкнуться с проблемой травм у игрока. Невозможно выдержать количество игр, которые он сыграл в этом сезоне, и два турнира летом. Ему нужен отдых по крайней мере две недели", – добавил Куман.

При этом у Педри может быть и более длинный перерыв, если он не получит вызов в сборную Испании на матчи в сентябре. "Фурия роха" сыграет против Швеции, Грузии и Косово.