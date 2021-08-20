Педрі було представлено гравцем Барселони 20 серпня 2020 року. Тоді йому було 17 років.

За рік, що він провів у складі команди, гравець загалом зіграв 74 матчі – 54 за Барселону, так і збірні Іспанії. Педрі зіграв і на Євро-2020, де був визнаний найкращим молодим гравцем турніру (а також автором рекордного автогола). Після цього він відправився зі збірною Іспанії на Олімпійські ігри в Токіо, де теж відіграв в усіх матчах до фіналу (поступилися бразильцям). При цьому він продовжував виступати і за молодіжну збірну.

"Ми деякий час думали про те, що найкраще для Педрі. Він виступить проти Атлетіка, але після цього у нього буде двотижнева відпустка", – заявив головний тренер Барселони Рональд Куман.

До теми Атлетік Більбао спробує відібрати очки у Барселони: прогноз на матч Ла Ліги

Таким чином Педрі пропустить матч третього туру чемпіонату Іспанії.

"Ми прийняли це рішення, тому що ми не хочемо в листопад та грудень зіткнутися з проблеми травм у гравця. Неможливо витримати кількість ігор, які він зіграв цього сезону, і два турніри влітку. Йому потрібен відпочинок у принаймні два тижні", – додав Куман.

При цьому в Педрі може бути й довша перерва, якщо він не отримає виклик до збірної Іспанії на матчі у вересні. "Фурія роха" зіграє проти Швеції, Грузії та Косово.