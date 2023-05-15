Команда Хаві відсвяткувала чергове чемпіонство Іспанії прямо у центральному колі футбольного поля на стадіоні Еспаньйола. Таке "зухвальство" розлютило фанатів суперника, які вирішили зірвати чемпіонське святкування Барселони.

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Дика поведінка фанатів Еспаньйола

Уболівальники Еспаньйола продерлись крізь стюардів та вибігли на футбольне поле. Гравці Барселони та тренерський штаб миттєво побіг у підтрибунне приміщення, аби не отримати стусанів від розлючених фанатів господарів поля.

На щастя, для Барселони правоохоронцям та стюардам вдалось дещо затримати уболівальників Еспаньйола, які опинились на футбольному полі, допоки футболісти не забігли у коридор, яким команди виходили на поле.

Фанати Еспаньйола вибігли на поле після матчу: дивіться відео

Але навіть така дика поведінка фанатів господарів не зіпсувала радісні емоції суперника. У роздягальні Барселона продовжила своє святкування.

Каталонський клуб здобув свій 27-й титул чемпіона Ла Ліги. Наступні матчі Барселони будуть лише формальністю. Команда Хаві у наступному сезоні-2023/2024 буде грати у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Відзначимо! Принциповий суперник Реал вже привітав Барселону із достроковим чемпіонством в Ла Лізі-2022/2023.

Попереду у Барселони ще чотири поєдинки іспанської першості – проти Реал Сосьєдад, Реал Вальядолід, Мальорки та Сельти.

Натомість продовжується боротьба за друге місце у Ла Лізі між двома клубами з Мадрида. Наразі Реал повернув собі другу позицію та випереджає Атлетіко на 2 бали.