У середу, 6 січня, Барселона гостювала на стадіоні Атлетіка у рамках перенесеного матчу 2-го туру Ла Ліги. Каталонці з труднощами здобули три очки.

Атлетік – Барселона 2:3

Голи: Вільямс, 3, Муньяїн, 90 – Педрі, 14, Мессі, 38, 62

Команди активно розпочали поєдинок. Вже на 3-й хвилині господарі приголомшили Барселону. Вільямс скористався розкішною передачею з глибини поля та вийшов на вільний простір. Увійшовши у штрафний нападник легко обіграв опікуна та пробив у дальній кут воріт – тер Штеген не зумів врятувати власні володіння від швидкого голу, 1:0, пише 24 канал.

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Вже за десять хвилин справжній характер показали гості. Де Йонг поборовся за м'яч та з лінії поля віддав верхову передачу прямо на голову Педрі. Тому нічого не залишалось, як відправити м'яч у порожні ворота – 1:1.

Ще до перерви каталонці зуміли вийти вперед. Педрі віддав шедевральну передачу п'яткою на Мессі. Здавалось, що у іспанця є очі на потилиці. Лео отримавши передачу відразу пробив у ближній до воротаря кут – голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча, 1:2.

Ось так легко іспанський гранд повність перевернув хід подій на полі з ніг на голову. Більше команди у першому таймі не відзначались.

Активний Мессі вирішив спробували удачу з дальньої дистанції – м'яч просвистів поруч зі стійкою. Але красивий гол таки вдався аргентинському нападнику. Він отримав передачу у штрафному Атлетіка та пробив в один дотик – м'яч полетів під поперечину та прошив сітку воріт, 1:3. Ліонель записав у свій актив дубль.

Мессі вирішив відзначитись хет-триком, але не судилось. Стійка врятувала ворота господарів після класному удару Лео.

Здавалось, що матч так і завершиться з рахунком 1:3, але футболісти Атлетіка вважали інакше. На 90-й хвилині вони скористались помилкою оборонців Барселони, перехопивши м'яч. Муньяїн отримав передачу на межі штрафному та у стилі Мессі пробив у кут воріт – 2:3.

Цей гол поставив грубу крапку у зустрічі. Після перемоги Барселона перебуває на 3 місці, у їх активі 31 очко. Атлетік – 9-й з 21 пунктом.

Атлетік – Барселона відеоогляд