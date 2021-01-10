У суботу, 9 січня, Барселона гостювала у Гранади у рамках 8-го туру іспанської Ла Ліги. Каталонці завдяки дублям Мессі та Грізманна розгромили господарів.

Гранада – Барселона 0:4

Голи: Грізманн, 12, 63, Мессі, 35, 42

Вилучення: Вальєхо, 78 (Гранада)

Барселона приїхала у Гранаду у статусі лідера цього протистояння. Але несподівано гостро поєдинок розпочали господарі. Потужний удар Пуертаса з меж штрафного красиво парирував тер Штеген, пише 24 канал.

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Вже на 12-й хвилині рахунок зустрічі було відкрито. Буткетс класною передачею з глибини поля вивів Грізманна сам на сам з голкіпером. Француз без перешкод прошив сітку воріт, поклавши початок розгрому – 0:1.

Ще до перерви гості збільшили свою перевагу. Мессі отримав передачу від Грізманна та обвідним ударом пробив у дальній від голкіпера кут воріт – м'яч вдруге побував у сітці воріт Сілви, 0:2.

Наприкінці першої 45-хвилинки активний Мессі записав у свій актив дубль. Стінка з гравців Гранади зіграла просто жахливо під час пробивання штрафного від Лео. М'яч після несильного удару аргентинця попрямував у нижній кут володінь господарів – 0:3. М'яч у роздягальню.

Тотальне домінування гостей

Головний наставник Барселони Рональд Куман міг спокійно вдатись до ротацій у другому таймі.

Півзахисник де Йонг показав на що він здатний, здійснивши індивідуальний прохід до лінії штрафного майданчика та завдав удару, після якого м'яч просвистів над поперечиною.

На 63-й хвилині каталонці довели рахунок до непристойного. Грізманн вирішив не відставати від свого зіркового партнера по команді та теж оформив дубль. Форвард отримав красиву передачу від Дембеле та більярдного пробив у дальній кут воріт – 0:4.

Альба отримав можливість підготувати удар, але пробив він ненайкращим чином – м'яч пролетів повз стійку.

Понад 10 хвилин Гранаді прийшлось грати у меншості. Вальєхо провів грубу атаку на суперника і побачив перед собою червоне світло від арбітра.

Останній небезпечний момент у зустрічі мали гості, які вирішили скористатись більшістю на полі. Бретвейт отримав поперечну передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів убік від воріт.

У підсумку – 0:4 впевнена перемога Барселони. Після звитяги каталонці ще більше наблизились до лідерських позицій, які очолюють два мадридські клуби. Тепер у активі команди з Каталонії 34 очки. Гранада із 24 пунктами – 7-ма.

Гранада – Барселона відеоогляд