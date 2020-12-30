Барселона без Мессі сенсаційно втратили очки в чемпіонаті Іспанії: відео
29 грудня Барселона в рамках матчу 16 туру іспанської Прімери приймала Ейбар. Зустріч, що проходила на "Камп Ноу", завершилася з рахунком 1:1.
Барселона – Ейбар 1:1
Голи: Дембеле, 67 – Гарсія, 57
Нереалізований пенальті: Брайтвайт, 8
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Каталонці, які грали без Ліонеля Мессі, могли вийти вперед вже на восьмій хвилині, але Мартін Брайтвайт не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.
Гості несподівано повели в рахунку на старті другого тайму, коли відзначився Кіке Гарсія. Втім, Барселона швидко відігралася зусиллями Усмана Дембеле, але вирвати перемогу не зуміла.
Відео голу Гарсії
Відео голу Дембеле
- Команда Рональда Кумана упустила можливість піднятися в зону Ліги чемпіонів і завершує рік на шостому місці в чемпіонаті.
- У неділю, 3 січня, Барселона зіграє з Уескою. Ейбар в той же день прийме Гранаду.
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