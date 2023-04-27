Райо Вальекано – Барселона 2:1

Голы: Гарсия Ривера, 19, Гарсия, 53 – Левандовская, 83

Барселона подошла к этому поединку в статусе победителя. Однако первую угрозу и первый гол забили не футболисты каталонского клуба. На 19-й минуте нули на табло были размочены – 1:0 в пользу Райо, пишет 24 Канал.

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Все началось с того, что Гави проиграл борьбу за мяч Камельо на своей части поля. Футболист Райо Вальекано не стал избивать, а отдал под удар Гарсии Ривери, который бильярдным выстрелом в дальний нижний угол поразил владение тер Штегена.

Райо неожиданно первым повело в счете.

Барселона ответила ударом в упор от Левандовского. Роберту не удалось переиграть в очной встрече голкипера.

Хозяева поля тоже не стали отсиживаться в обороне, а продолжали штурмовать владения немецкого вратаря Барселоны.

В конце первого тайма мяч побывал в сетке ворот Райо. Педри вывел Левандовского на ударную позицию, Роберт забил, но сделал это из офсайда. Поэтому взятие ворот не было засчитано.

Райо Вальекано ушло на перерыв при победном для себя счете 1:0.

Обменялись голами

На старте второй 45-минутки хозяева удвоили свое преимущество на табло. И снова не без ошибки футболистов каталонского клуба. Де Йонг грубо ошибся в центральном круге, мяч перехватил Гарсия, приблизился к воротам тер Штегена и расстрелял владение немца – 2:0.

Гостям удалось отквитать один гол только на 83-й минуте. Когда удар Кессье был заблокирован защитником, первым на подборе был Левандовский. Роберт мощным ударом сократил отставание Барселоны 2:1.

Как ни старались подопечные Хави забить еще, но хоть сравнять счет им не удалось. В итоге – 2:1, неожиданная домашняя победа Райо Вальекано над лидером Ла Лиги.

Поражение не помешало Барселоне продолжить быть лидером испанского первенства. Преимущество над вторым Реалом продолжает составлять 11 баллов, ведь "сливочные" в этом туре тоже проиграли Жирони 4:2.

Райо Вальекано с 43 очками идет 9-м.

Райо Вальекано – Барселона: видеообзор матча