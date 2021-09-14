Барселона – Баварія 0:3

Голи: Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85

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Барселона та Баварія мають велику історію виступів у Лізі чемпіонів і досить часто жереб зводив ці команди. У більшості протистоянь перемагала Баварія.

Попередня звитяга мюнхенців сталася влітку 2020 року, коли команди зійшлися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Найтитулованіший клуб Німеччини принизив Барселону з рахунком 8:2.

З того часу клуби змінили тренерів, а Барселона втратила Ліонеля Мессі. Та одне залишилося незмінним – каталонці прагнули взяти реванш!

Барселона та Баварія вирішили не форсувати подій у матчі: мюнхенці взяли м'яч під контроль, але не нагнітали ситуацію. Лишень на 19 хвилині Лерой Сане прийняв м'яч у штрафному та відразу пробив. Каталонців врятував тер Штеген, який встиг відбити м'яч.

Баварія мала ще декілька напівмоментів і могла навіть претендувати на 2 пенальті. Проте Майкл Олівер давав боротися футболістам. У середині першого тайму мюнхенцями таки вдалося вийти вперед.

Злий геній Мюллер

Злий геній Барселони Томас Мюллер всьоме у кар'єрі засмутив каталонців. Атакувальний півзахисник Баварії вирішив завдати удару здалеку й м'яч після підступного рикошету опинився у сітці воріт Барселони.

Відео голу Мюллера



Забитий гол не відкрив гру: команди продовжили грати у млявий футбол. Поки Баварія бодай імітувала спроби перейти в атаку, Барселона за увесь перший тайм не завдала жодного удару у площину воріт суперника…

Після перерви нестримний Сане мав чергову нагоду. Лерой отримав м'яч у штрафному після передачі Левандовського та намагався прошити тер Штегена. Голкіпер Барселони у шпагаті відбив м'яч.

10 голів Левандовського

Другий момент у таймі Баварія вже реалізувала. Талановитий Мусіала потужно пробив з меж штрафного. Каталонців спершу врятувала стійка, однак м'яч відлетів прямо на Левандовського й Роберт переправив м'яч у ворота!

Відео голу Левандовського



Безлика Барселона ніяк не могла дати собі ради з Баварією і наприкінці матчу була принижена знову. Спершу господарів вдруге врятувала стійка після удару з меж штрафного від Гнабрі.

Після цього м'яч опинився у Левандовського. Роберт посадив на п'яту точку Піке та прошив тер Штегена – 3:0! Для Левандовського це вже 10 гол за Баварію у новому сезоні за 6 матчів.

Відео другого голу Левандовського



До кінця матчу Барселона так і не завдала жодного удару у площину воріт Баварії...