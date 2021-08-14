Як Баварія роздавила Барселону

Баварія вийшла вперед вже на 4 хвилині гри завдяки голу Томаса Мюллера. Однак Барселона зуміла відігратися через 3 хвилини.

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Автоголом у воротах Мануеля Ноєра відзначився Давід Алаба. Тоді камери зафіксували, як Алаба сприйняв автогол. Австрійський захисник розсміявся, мовляв "зараз ви отримаєте".

Так і сталося. Вже на 22 хвилині Іван Перішич повернув перевагу Баварії. Протягом наступних 9 хвилин у воротах каталонців залишили автографи Серж Гнабрі та все той же Мюллер.

Після перерви Барселона здійснила чергову спробу здійснити камбек завдяки голу Луїса Суареса. Та виявилося, що іспанці тільки розгнівали майбутніх чемпіонів.

На 63 хвилині перевагу Баварії збільшив Йозуа Кімміх. Очевидно, що поле без забитого голу не міг покинути й Роберт Левандовський. Вишенькою на торті став дубль Філіппе Коутіньйо, якого Баварія орендувала у Барселони.

Барселона – Баварія 2:8 відео голів