Каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико" встретятся 30 июня в рамках 33 тура чемпионата Испании. Каталонский гранд ведет борьбу за чемпионство, когда "матрасники" пытаются обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Кто одержит победу в горячем противостоянии – читайте в материале Спорт 24.

Барселона – Атлетико: прогноз

"Барселона" из-за осечки очков в игре с "Алавесом" потеряла лидерство, пишет 24 канал. Теперь каталонцы проигрывают "Реалу" два очка и обязаны побеждать всех соперников и надеяться на осечку "Реала".

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"Атлетико" уверенно удерживает третью строчку и не претендует на золотые медали. Впрочем, "матрасники" не откажутся дать бой каталонскому гранду.

Прогноз Favbet

На бумаге фаворитом матча являются хозяева "Камп Ноу". Победу "Барселоны" букмекеры оценивают коэффициентом 1,83. И это не удивительно, ведь "блауграна" не проигрывает домашние матчи "Атлетико" в Ла Лиге еще с 2006 года.

"Атлетико" – очень неуступчивая команда и попытается огорчить подопечных Кике Сетьена. Победу мадридцев оценивают коэффициентом 4,50. Больше шансов для гостей из Мадрида, что игра завершится ничьей – коэффициент 3,50.

Прогноз Pari Match

В поединках между "Барселоной" и "Атлетико" не так часто забивают более 3 голов на две команды. Поэтому актуальной может быть ставка на победу одной из команд меньше, чем 2,5 забитых гола.

Коэффициент, что "Барселона" победит и ТМ 2,5 – 4,10. Если идентичного результата добьется команда Диего Симеоне – коэффициент 8.

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Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают назвать футболиста, который отметится голом. После травмы восстановился Луис Суарес. Гол форварда "Барселоны" оценен коэффициентом 2,5.

В стане "матрасников" эксперты выделяют Альваро Морату. Мяч экс-форварда "Реала" оценен коэффициентом 3,2.

Матч "Барселона" – "Атлетико" состоится 30 июня. Начало игры в 23:00.