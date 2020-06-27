В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" потеряла очки в выездном матче с "Сельтой". Игра завершилась со счетом 2:2.

Сельта – Барселона 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 – Суарес, 20, 67

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Гости вышли вперед на 20-й минуте – отличился Суарес. Хозяевам удалось отыграться практически сразу после перерыва – гол на счету Смолова.

Связка Месси и Суареса сработала снова. Уругваец оформил дубль на 67-й минуте. Впрочем, "Сельта" сумела отыграться и во второй раз: окончательный счет встречи установил Аспас.

"Барселона" вышла на единоличное первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков. "Сельта" занимает 16 позицию с 34 очками в активе.

В следующем туре "блауграна" с 30 июня примут "Атлетико". "Сельта" в этот же день сыграет против "Мальорки".

Сельта – Барселона видеообзор матча