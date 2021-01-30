В воскресенье, 31 марта, Барселона сыграет против Атлетика в чемпионате Испании. Этот матч привлекает к себе немалое внимание, ведь команды недавно сыграли в финале Суперкубка Испании. А игра закончилась скандалом. Букмекеры оценили шанс каждой из команд на победу в этом матче.

Источник: 24 канал

17 января 2021 года состоялся финал Суперкубка Испании, в котором сыграли Барселона и Атлетик. До последней минуты матча Барселона побеждала, но Атлетику удалось сравнять счет. А в начале экстратайма еще и выйти вперед.

Скандал в матче произошел уже в конце встречи на 120-й минуте. Месси нанес удар по голове Вильялибре, за что получил красную карточку. Это первое удаление для аргентинца в составе Барселоны. Матч закончился победой Атлетика. А Месси получил дисквалификацию.

31 января 2021 года эти команды снова сыграют между собой. На этот раз – в рамках чемпионата Испании. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

При этом для команд это будет уже третья очная встреча в 2021 году. Кроме уже упомянутого матча за Суперкубок, команды сыграли 6 января перенесенный матч чемпионата Испании, и тогда на выезде победила Барселона – 2:3.

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Оба тренера перед матчем столкнулись с кадровыми проблемами. У Барселоны к травмированным Пике, Фати и Коутиньо добавился еще и Бускетс, который будет отбывать дисквалификацию. Атлетик не сможет рассчитывать на помощь Баленсиаги и Берчиче.

Прогноз букмекеров на матч Барселона – Атлетик

В этом матче эксперты отдают предпочтение Барселоне. В Favbet победу "сине-гранатовых" оценили коэффициентом 1,45. На то, что победит Атлетик – 6,80. Ничья в матче – 5,10.

Учитывая, что в двух предыдущих матчах команды забили аж по пять голов, то и в этой встрече ожидается большое количество точных ударов. Да, ТБ2,5 получил коэффициент всего 1,55. А вот ТВ 4,5 – уже 3,90.

Предыдущий матч между командами закончился скандалом из-за удаления Месси. Поэтому можно ожидать, что и в этой игре не все футболисты будут сдерживать себя. Изъятие в этом матче оценено в 4,35.

Касательно авторов голов, то лучший шанс, по мнению букмекеров, у Месси – 1,55 на его гол в этом матче. Гол Гризманна оценен коэффициентом 2,00.

На гол Вильялибре, который отличился в предыдущем матче и на котором сфолил Месси – 3,50. Такой же коэффициент на гол Рауля Гарсии.