Барселона 13 лютого на власному полі приймала Алавес у рамках 23 туру іспанської Ла Ліги. Каталонці розгромили суперника.

Барселона – Алавес 5:1

Голи: Трінкау, 29, 74, Мессі, 45+1, 75, Жуніор, 80 – Ріоха, 57

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Першого голу у зустрічі потрібно було чекати аж 29 хвилин. Мінгуеса сильно прострілив у штрафний суперника, Моріба скинув м'яч під удар Трінкау, який прошив сітку воріт – 1:0.

Вже через сім хвилин каталонці забили вдруге. Грізманн отримав класне закидання з власної частини поля, вийшов віч-на-віч з голкіпером, але не зумів вийти переможцем із цієї дуелі. Але атака продовжувалась. М'яч підхопив Мессі та пробив повз воротаря. Суддя угледів офсайд в аргентинця, тому гол був скасований.

Однак до кінця першого тайму Ліонелю таки вдалось записати своє прізвище на табло "Камп Ноу". Мессі взяв на себе ініціативу та пробив з-за меж штрафного – м'яч рикошетом від стійки потрапив прямо у ворота, більярдний удар вдався лідеру Барселони, 2:0. За такого комфортного рахунку для господарів футболісти пішли на відпочинок.

По перерві гравця Алавеса вдалось скоротити рахунок. Ріоха зіграв на випередження на частині поля Барселони, стрімко увірвався до воріт суперника та пробив повз тер Штегена – 2:1.

Трінкау змарнував 100% нагоду забити – голкіпер став на заваді голу. Грізманн отримав блискучий пас, але м'яч після його удар пролетів повз стійку.

На 74-й хвилині Барселоні вдалось збільшити перевагу. Мессі отримав класну передачу з глибини поля, але вихід сам на сам з воротарем не реалізував. Однак м'яч підхопив Трінкау та відправив його вже у порожні ворота – 3:1.

Вже через хвилину Мессі не склав руки та оформив дубль. Аргентинському нападнику вдався майстерний удар з-за меж штрафного – 4:1 голкіпер лише поглядом провів м'яч у свої володіння.

Наприкінці зустрічі класно зіграла атака команди Рональда Кумана. Мессі "парашутом" віддав передачу на Грізманна, француз прострілив у воротарський майданчик, де вже чатував Жуніор, якому залишилось лише переправити м'яч у ворота – 5:1 впевнена перемога Барселони.

Після перемоги Барселона зрівнялась за очками з Реалом – по 46. Алавес з 22 пунктами йде 16-м.

Барселона – Алавес відеоогляд