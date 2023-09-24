Переход состоялся в последний день трансферного окна в Европе. Первого сентября Яремчук перешел из Брюгге в Валенсию на правах аренды.

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У Яремчука проблемы со здоровьем

Уже на следующий день украинец попал в заявку на матч, но на поле тогда не вышел. После этого последовала пауза на матчи сборных и еще 2 поединка Валенсии – в первом он снова весь матч просидел на замене, а во втором даже не попал в заявку.

Легенда Валенсии Рубен Бараха, который сейчас является главным тренером команды, на послематчевой пресс-конференции поединка с Альмерией (2:2) рассказал, почему украинец не играет за команду. Оказывается, причиной отсутствия Романа являются проблемы со здоровьем.

Яремчук вернулся с проблемами из сборной. Футболист пытается тренироваться, но чувствует себя совсем нехорошо. Он хочет выздороветь, мы поговорим, чтобы снять давление, снизим нагрузку в следующие три-четыре дня. Это игрок, который нам потребуется,

– сказал Бараха.

Напомним, что за сборную Украины Роман провел в сентябре два матча: вышел в основе против Англии и на замену – с Италией. До перехода в Валенсию в сезоне-2023/2024 Яремчук успел сыграть пять матчей за Брюгге во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Справка. Следующий матч Валенсии состоится 27 сентября в Ла Лиге. "Летучие мыши" на своем поле будут принимать "Реал Сосьедад", начало матча в 22:30.