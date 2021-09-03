В бане с мальчиком по вызову: скандальный Редкач после Ломаченко нашел новую жертву – фото

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач опубликовал очередной выпад в сторону своего коллеги Максима Бурсака, с которым у него интернет-война.

Иван Редкач после перепалок с Василием Ломаченко переключился на другого украинского боксера Максима Бурсака, выложив в сеть пикантный снимок и пообещав продолжение.

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Ранее Редкач заявил, будто Бурсак оскорбил его родных во время переписки в социальных сетях.

"П***р, я тебя в рот в***у и маму твою, урод", – по словам Редкача, такое послание поступило ему от Бурсака.

Редкач потребовал от Бурсака извинений и начал мстить, опубликовав в Instagram фото из бани, на котором, по словам Редкача, Бурсак отдыхает в компании мальчика по вызову.

"Макс, привет. Ты меня заблокировал в соцсетях, но это нестрашно, ты увидишь это. Я тебя перестану пиарить с того же дня, когда ты публично извинишься за свои высказывания в адрес моей семьи, моих родителей. Если этого не произойдет, я тебя сделаю популярнее Дзюбы в его лучшие времена. У меня очень много есть компромата на тебя, хорошего видео. Пусть тебя дети узнают с другой стороны", – обратился Редкач к Бурсаку.



Сообщение Ивана Редкача / Скриншот

В описании Редкач конкретизировал свою позицию:

"Максимка Бурсак, я обещаю, и ты знаешь, что я сделаю! Видео очень сильные – там, где ты был на свингер-тусовке с Минаевым, и чем это для вас закончилось. Приложу скрин из суда, чтобы ты поверил. Время пошло".

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