Российская теннисистка наехала на первую ракетку Чехии из-за поддержки бана россиян на Олимпиаде

Светлана Кузнецова возмутилась из-за поддержки Украины от лучшей чешской теннисистки. Она считает, что "спорт вне политики" и она не может осудить геноцид украинцев, потому что не разбирается в политике.

Несмотря на продолжение войны в Украине спортсменов из России начинают возвращать в международные соревнования. Выступать они должны под нейтральным флагом и при неподдержке агрессии РФ.

Стоит знать Почему российские "нейтральные" спортсмены – это те же "зеленые человечки", которые захватывали Крым

В прошлом году организаторы Уимблдона запретили участие теннисистам из России и Беларуси, из-за чего ATP и WTA наложили на них санкции. Турнир лишили рейтинговых очков и оштрафовали финансово.

Квитова поддержала украинцев

В этом же году турнир Grand Slam допустит россиян и белорусов в условиях нейтрального статуса. Это решение разочаровало не только украинских спортсменов. Лучшая чешская теннисистка Петра Квитова (№10 WTA) не поняла, почему спортсменов из террористических стран решили пустить на Уимблдон.

В первую очередь я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и украинских игроков. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за того, что у них забрали очки после решения о бане. И я вообще думаю, что россияне и белорусы не должны быть допущены, как мне кажется. Инна Олимпиаду тоже. Просто я больше склоняюсь на сторону украинцев,

– отметила Квитова.

В России снова скулят о "спорте вне политики"

Неудивительно, что на болотах это вызвало волну возмущения Петру. К примеру, одна из лучших теннисисток РФ Светлана Кузнецова написала целый блог на одном из местных псевдоСМИ, ответив на цитату Квитовой.

Меня очень удивило такое выражение, потому что это можно рассматривать под разными ракурсами и углами. Если говорить об Олимпиаде, то даже Томас Бах говорил, что спорт должен оставаться вне политики. Понятно, что все смешалось, и спортсмены сейчас отвечают за политические действия. Но российские спортсмены просто пытаются держаться за пределами этого, просто играть и делать свою работу. Рыбакина тоже из России, просто сменила паспорт. Но она может играть. Хотя суть не меняется, она тоже россиянка.

К теме Игнорируют все призывы: Свитолина осудила беззубую реакцию WTA относительно теннисисток стран-агрессоров

Мы точно никакого влияния не имеем. Сейчас все просто пытаются делать свое дело – играть, выигрывать и показывать лучший теннис. Поэтому это какое-то неоднозначное изречение. Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, десять лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно из чего. Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA пытаются держать спорт вне политики. Уимблдон чего-то принял прошлогодние меры, их в результате оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое.

И если так говорить, то давайте обо всех боевых действиях, которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах. Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не знаю, ребята не разбираются. Зачем их приплетать? Я считаю, что Уимблдон в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за это наказали, и это осталось в прошлом. Понятно, что чехи достаточно настроены против российских людей. По-видимому, как и во всем мире сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть причастны к этому. Они должны играть в теннис,

– написала Кузнецова.

По-видимому, Светлана так и не поняла. что достаточно подвергнуть критике геноцид украинцев. Тогда бы ее и других россиян стали воспринимать в цивилизованном мире адекватными людьми.

Если для Кузнецовой нужно разбираться в политике, чтобы осудить массовые убийства гражданского населения, это многое говорит по этому человеку. Впрочем, пока россияне имеют такое сильное лобби в международном спорте, они могут себе позволять сидеть на двух стульях и мириться со своей совестью.

Читайте также Космические деньги: Свитолина раскрыла сумму, которую собрала для Украины во время полномасштабной войны

К слову, Кузнецова с июня прошлого года не сыграла ни одного матча. Спортсменка заявляла, что поставила карьеру на паузу и может вернуться, если примет форму.

Кроме Квитовой, украинских теннисисток поддержала и первая ракетка мира Ига Швентек. Польская спортсменка считает, что россияне должны были сразу осудить войну против Украины, поскольку их государство-террористка использует спорт в качестве пропаганды.