Авария с участием звездного футболиста произошла вечером 23 ноября. Футболист турецкого Адан Демирспора управлял собственным роскошным авто, которым передвигался по улицам итальянского города Брешия.

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Устроил пьяную аварию

Марио Балотелли создал ДТП, в котором разбил наголову свой ценный автомобиль марки Audi черного цвета. Передняя часть автомобиля полностью скомкана, а в салоне при ударе сработали все подушки безопасности. На место прибыли правоохранительные органы и медики, оказавшие футболисту первую помощь.

Как оказалось, Балотелли сел за руль, будучи нетрезвым. Марио отказался проходить тест на содержание алкоголя в организме. Было видно, что нападавший не мог твердо держаться на ногах и с посторонней помощью заходил в карету скорой помощи.

Балотелли попал в ДТП: видео с места происшествия

Напомним, что 33-летний Балотелли в сентябре 2023 стал футболистом турецкого клуба, перейдя из швейцарского Сена.

Контракт Марио с Адан Демирспором рассчитан до конца текущего сезона 2023/2024 с возможностью пролонгирования сотрудничества еще на год.

В этом сезоне Балотелли провел 5 поединков, в которых забил 3 мяча.

Также за его спиной 36 матчей в футболке сборной Италии (14 голов).

Любопытно! Марио Балотелли вступился за Украину, которой не назначили пенальти после фола на Михаила Мудрика в конце матча отбора на Евро-2024 против Италии (0:0).