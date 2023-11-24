Аварія за участю зіркового футболіста трапилась ввечері 23 листопада. Футболіст турецького Адан Демірспора кермував власним розкішним авто, яким пересувався вулицями італійського міста Брешія.

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Влаштував п'яну аварію

Маріо Балотеллі створив ДТП, у якому розбив вщент свою коштовну автівку марки Audi чорного кольору. Передня частина автомобіля повністю зім'ята, а у салоні під час удару спрацювали усі подушки безпеки. На місце прибули правоохоронні органи та медики, які надали футболісту першу допомогу.

Як виявилось, Балотеллі сів за кермо, бувши напідпитку. Маріо відмовився проходити тест на вміст алкоголю в організмі. Було видно, що нападник не міг твердо триматись на ногах та зі сторонньою допомогою заходив у карету швидкої допомоги.

Балотеллі потрапив у ДТП: відео з місця подій

Нагадаємо, що 33-річний Балотеллі у вересні 2023-го став футболістом турецького клубу, перейшовши із швейцарського Сьона.

Контракт Маріо з Адан Демірспором розрахований до кінця поточного сезону-2023/2024 із можливістю пролонгування співпраці ще на рік.

У цьому сезоні Балотеллі провів 5 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі.

Також за його спиною 36 матчів у футболці збірної Італії (14 голів).

Цікаво! Маріо Балотеллі заступився за Україну, якій не призначили пенальті після фолу на Михайлу Мудрику наприкінці матчу відбору на Євро-2024 проти Італії (0:0).