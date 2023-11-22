Бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли тяжело заподозрить в предвзятости. 33-летний футболист невероятно любит "Скуадру Адзурру", в которую еще мечтает вернуться.
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Балотелли: Если бы мне не поставили его, я бы сошел с ума
По мнению Балотелли, футболист "лазурных" Кристанте сфолил на Мудрику. Арбитр встречи обязан был назначать 11-метровый удар в конце встречи.
"То, что было на Мудрике – это точно пенальти. Если бы мне не поставили его, я бы сошел с ума. Это хорошо, что мы вышли на чемпионат Европы, но давайте подумаем – если бы это произошло у наших ворот, какой была бы наша реакция?
Это пенальти. Мудрик опередил Кристанте, это фол. Точка. Нет никаких сомнений. Независимо от того, что Доннарума все равно потянул бы удар", – заявил Балотелли.
Напомним, что после спорного эпизода арбитр встречи Хесус Хиль Мансано последовал совету арбитра ВАР и проигнорировал видеоповтор момента. В итоге Италия получила вожделенную ничью, которая вывела ее на чемпионат Европы-2024.
Чем занимается Балотелли
- Напомним, что Марио Балотелли имел потрясающее начало карьеры. У него были все возможности стать одним из лучших игроков мира.
- Однако из-за капризного характера итальянец с африканскими корнями не мог нигде надолго задержаться.
- За годы карьеры Балотелли поиграл за топ-клубы Европы: Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Марсель. Однако постепенно его карьера пошла на убыль.
- Сейчас Марио защищает цвета турецкого Адана Демирспор.
- За сборную Италии Балотелли забил 14 голов в 36 поединках. В последний раз он играл за "Скуадру Адзурру" в 2018 году.