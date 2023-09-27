"Тупое, тупое": Баюл пристыдила Ломаченко из-за беззубой позиции относительно войны в Украине

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл высказала свое мнение по поводу спортсменов "вне политики". Под раздачу прославленной фигуристки попали боксер Василий Ломаченко и экс-президент НОК Украины Сергей Бубка.

До начала полномасштабного вторжения России значительная часть украинских атлетов пытались избегать неудобных вопросов об агрессоре, отвечая по кремлевским лекалам о "спорте вне политике". Однако полномасштабная война, начатая РФ, радикально изменила мировоззрение украинских спортсменов.

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Баюл высмеяла Ломаченко

"Белой вороной" остается звездный боксер Василий Ломаченко, который из-за своих религиозных предпочтений не может назвать вещи своими именами. Такую беззубую позицию бывшего чемпиона мира в трех дивизионах осудила Оксана Баюл.

В интервью Баюл очень лаконично ответила на вопрос о Ломаченко.

Тупое, тупое… Я совершенно нормально ко всем отношусь,

– сказала Баюл.

По мнению олимпийской чемпионки-1994 по фигурному катанию, гораздо больший вред наносят спортивные чиновники, продолжающие жить "совковым" мировоззрением.

"А что я могу сделать? Я ведь ничего не могу сделать. Если Зантарая, президент комиссии НОК, говорит: "Если бы в разных федерациях больше было таких спортсменов и представителей, как Сергей Бубка, то было бы суперклассно".

Вряд ли Зантарая заходил на сайт МОК и видел, что Бубка пропагандирует экипировку бывшего СССР. Я ничего не могу сделать, кроме как высказать свое мнение", – сказала Баюл.

Ломаченко и Бубка до сих пор не определились

Напомним, что Василий Ломаченко в начале военной агрессии России остался в Украине и даже вступил в ряды территориальной обороны. Однако звезде мирового бокса, имеющему многомиллионную аудиторию подписчиков в Инстаграм, не хватило мужества осудить захватчиков, бомбящих его родной Белгород-Днестровский.

Что касается Сергея Бубки, то бывшего президента НОК Украины небезосновательно подозревают в ведении бизнеса с российскими террористами. В настоящее время делом легендарного спортсмена занимается Служба безопасности Украины.