До початку повномасштабного вторгнення Росії значна частина українських атлетів намагалися уникати незручних питань про агресора, відповідаючи за кремлівськими лекалами про "спорт внє політіки". Однак повномасштабна війна, яку розпочала РФ, радикально змінила світогляд українських спортсменів.

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Баюл висміяла Ломаченка

"Білою вороною" залишається зірковий боксер Василь Ломаченко, який через свої релігійні уподобання не може назвати речі своїми іменами. Таку беззубу позицію колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах засудила Оксана Баюл.

В інтерв'ю Баюл дуже лаконічно відповіла на питання про Ломаченка.

Тупе, тупе… Я абсолютно нормально до всіх ставлюся,

– сказала Баюл.

На думку олімпійської чемпіонки-1994 з фігурного катання, значно більшої шкоди завдають спортивні чиновники, які продовжують жити "совковим" світоглядом.

"А що я можу зробити? Я ж нічого не можу вдіяти. Якщо Зантарая, президент комісії НОК, каже: "Якби у різних федераціях більше було таких спортсменів та представників, як Сергій Бубка, то було б суперкласно".

Навряд чи Зантарая заходив на сайт МОК і бачив, що Бубка пропагує екіпірування колишнього СРСР. Я нічого не можу вдіяти, окрім як висловити свою думку", — сказала Баюл.

Ломаченко та Бубка досі не визначилися

Нагадаємо, що Василь Ломаченко на початку військової агресії Росії залишився в Україні та навіть вступив до лав територіальної оборони. Проте зірці світового боксу, який має багатомільйонну аудиторію підписників в Інстаграм, не вистачило мужності засудити загарбників, які бомблять його рідний Білгород-Дністровський.

Щодо Сергія Бубки, то колишнього президента НОК України небезпідставно підозрюють у веденні бізнесу з російськими терористами. Нині справою легендарного спортсмена займається Служба безпеки України.