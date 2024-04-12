Ливерпуль – Аталанта 0:3

Голы: Джанлука Скамакка 38, 60, Марио Пашалич, 83.

Аталанта шокировала Ливерпуль, сенсационно разгромив англичан дома. "Мерсисайдцы" на протяжении всего матча не реализовывали хорошие моменты, пишет 24 канал.

Сенсационное поражение "мерсисайдцев"

Уже в первые минуты первого тайма Аталанта успешно пошла в атаку на ворота Ливерпуля, однако не смогла реализовать момент. Марио Пашалич пробивал в нескольких метрах от ворот, но мяч срикошетил от головы голкипера.

Впоследствии Ливерпуль начал отводить противника от своих ворот и начал создавать опасные моменты у гостей, так и не реализовав их. В одном из таких моментов Харви Эллиотт попал в каркас ворот, когда казалось, что уже можно праздновать забитый мяч. После этого "мерсисайдцам" снова не удалось реализовать несколько опасных моментов.

Джанлука Скамакка громко заявил о себе в этом поединке. Уже на 38-й минут Скамакка пробил в нескольких метрах от ворот и мяч попал в ворота. На 60-й минуте он сделал дубль: после передачи от Шарля Де Келетаре выстрелил прямо в ворота Ливерпуля.

Впоследствии усилиями Мохаммеда Салаха "мерсисайдцы" все же смогли забить гол, но его не засчитали, поскольку футболист находился в положении вне игры.

На 83-й минуте Марио Пашалич добиванием поставил точку в счете. Эдерсон перевел мяч в ворота, но Келлехер сумел отбить удар, однако рядом был Пашалич, который добил мяч, записав гол на свой счет.

Таким образом, Аталанта торжествовала на "Энфилде", одержав уверенную победу над Ливерпулем в ожесточенном поединке. Поражение "мерсисайдцев" усложнило им возможность получить шанс на выход в полуфинал Лиги Европы.

Напомним. Ответный матч Аталанта – Ливерпуль состоится 18 апреля в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".

Видеообзор матча Ливерпуль – Аталанта