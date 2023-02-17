Катастрофическая ошибка, стоившая победы: курьезный автогол голкипера в Лиге Европы – видео

Еще один роскошный матч 1/16 финала Лиги Европы выдали Байер и Монако. Пять голов на обоих наколотили команды.

Уже в стартовой 10-минутке гости из Монако повели в счете. Прекрасный подарок в виде автогола сделал голкипер немецкого Байера Лукаш Градецкий. Однако ничего не предвещало беды для немецкого клуба, пишет 24 канал.

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Неудачник футбольного вечера

Хозяева пытались выйти из-под высокого прессинга, а защитник решил сыграть из-за вратаря. Он принял передачу и захотел продолжить выход из защиты через другой фланг. Но Эмболо вовремя запрессинговал голкипера Байера и не дал тому выбить мяч дальше своих владений.

Благодаря прессингу нападающего Монако Градецкий не смог устоять на ногах, завалился на газон, а мяч от его ноги залетел в сетку ворот.

Голкипер Байера сигнализировал арбитру о фол со стороны Эмболо. Вроде бы тот не сыграл в корпус, а поставил ему подножку. Но судья посмотрел на этот эпизод с другой стороны и не увидел в нем никаких нарушений правил. Нападающий Монако сыграл чисто, а Градецкий стал автором курьезного автогола после катастрофической ошибки у собственных владений.

Минимальное преимущество Монако в счете продержалось до второго тайма. Однако на 48-й минуте Диаби сравнял цифры на табло 1:1.

Через 10 минут Байер уже повел в счете после гола Виртца. На что своим мячом ответил Диатта – 2:2.

Судьба победителя определилась в компенсированное к матчу время. Дисаси на второй добавленной минуте второй раз за этот поединок вывел французский клуб вперед 2:3. Этот мяч принес такую важную победу для Монако в первом очном противостоянии против соперника из Германии и еще на поле Байера.

Видеообзор матча Байер – Монако

Что известно о Лукаше Градецком

33-летний голкипер, с июля 2018 года выступающий за Байер. Градецкий перешел из Айнтрахта.

Перешел в статус свободного агента, подписав контракт до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Градецкий провел за Байер 27 матчей, в которых пропустил 45 голов и отыграл 7 поединков на ноль.

В общей сложности в футболке немецкого клуба отыграл уже 195 матчей.

Ответный матч Монако – Байер состоится 23 февраля в 19:45.