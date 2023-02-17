Вже у стартовій 10-хвилинці гості з Монако повели у рахунку. Чудовий подарунок у вигляді автогола зробив голкіпер німецького Баєра Лукаш Градецький. Однак нічого не віщувало біди для німецького клубу.

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Невдаха футбольного вечора

Господарі намагались вийти з-під високого пресингу, а захисник вирішив зіграти через воротаря. Той прийняв передачу та захотів продовжити вихід із захисту через інший фланг. Але Емболо вчасно запресингував голкіпера Баєра та не дав тому вибити м'яч далі від своїх володінь.

Натомість завдяки пресингу нападника Монако Градецький не зміг встояти на ногах, завалився на газон, а м'яч від його ноги залетів у сітку воріт.

Голкіпер Баєра сигналізував арбітру про фол зі сторони Емболо. Начебто той не зіграв у корпус, а поставив йому підніжку. Але суддя подивився на цей епізод з іншого боку та не побачив у ньому жодного порушення правил. Нападник Монако зіграв чисто, а Градецький став автором курйозного автогола після катастрофічної помилки біля власних володінь.

Мінімальна перевага Монако у рахунку протрималась аж до другого тайму. Однак на 48-й хвилині Діабі зрівняв цифри на табло 1:1.

Через 10 хвилин Баєр вже повів у рахунку після голу Віртца. На що своїм м'ячем відповів Діатта – 2:2.

Доля переможця визначилась у компенсований до матчу час. Дісасі на другій доданій хвилині вдруге за цей поєдинок вивів французький клуб уперед 2:3. Цей м'яч приніс таку важливу перемогу для Монако у першому очному протистоянні проти суперника з Німеччини та ще й на полі Баєра.

Відеоогляд матчу Баєр – Монако

Що відомо про Лукаша Градецького

33-річний голкіпер, який із липня 2018 року виступає за Баєр. Градецький перейшов із Айнтрахта.

Перейшов у статусі вільного агента, підписавши контракт до кінця червня 2026 року.

У поточному сезоні Градецький провів за Баєр 27 матчів, у яких пропустив 45 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль.

Загалом у футболці німецького клубу відіграв вже 195 матчів.

До слова. Матч-відповідь Монако – Баєр відбудеться 23 лютого о 19:45.