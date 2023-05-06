Первый тайм матча Байер – Кельн оказался щедрым не только на моменты, но и на голы. Три мяча влетели в ворота обоих коллективов, а большее количество результативных ударов нанесли гости 1:2, пишет 24 Канал.

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Неожиданное поведение фанатов Кельна

В течение первого тайма Кёльн дважды выходил вперед в счете. Именно с цифрами на табло 1:2 в пользу гостей команды ушли на перерыв.

На старте второй 45-минутки в игру вмешались болельщики гостей. Фанаты "козлов" устроили необычную акцию протеста, вызванную переносом поединка на пятницу, 5 мая.

Фанаты забросали футбольное поле теннисными мячами. Поэтому главный арбитр встречи приостановил поединок, пока работники стадиона не убрали посторонние предметы с газона, помогали даже футболисты, а игроки Кельна не поняли такого поведения своих болельщиков.



Акция протеста на матче Байер – Кельн / Фото Getty Images

После чего матч был восстановлен. Однако хозяевам не удалось хоть сравнять счет. Кельн победил Байер 1:2.