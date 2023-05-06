Перший тайм матчу Баєр – Кельн видався щедрим не лише на моменти, а й на голи. Три м'ячі влетіли у ворота обох колективів, а більшу кількість результативних ударів завдали гості 1:2, пише 24 Канал.
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Несподівана поведінка фанатів Кельна
Протягом першого тайму Кельн двічі виходив уперед в рахунку. Саме з цифрами на табло 1:2 на користь гостей команди пішли на перерву.
На старті другої 45-хвилинки у гру втрутились уболівальники гостей. Фанати "цапів" влаштували незвичайну акцію протесту, яка була викликана перенесенням поєдинку на п'ятницю, 5 травня.
Фанати закидали футбольне поле тенісними м'ячами. Через що головний арбітр зустрічі призупинив поєдинок, поки працівники стадіону не прибрали сторонні предмети з газону, допомагали навіть футболісти, а гравці Кельна не зрозуміли такої поведінки своїх уболівальників.
Акція протесту на матчі Баєр – Кельн / Фото Getty Images
Після чого матчу було відновлено. Однак господарям не вдалось бодай зрівняти рахунок. Кельн переміг Баєр 1:2.
- Баєр продовжує йти у зоні єврокубків. Леверкузенці з 48 очками посідає 6-те місце.
- Кельн за 31 тур Бундесліги набрав 38 балів та замикає десятку турнірної таблиці німецької першості.