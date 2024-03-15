Наказание за россиянина: Байер совершил безумный камбэк в Лиге Европы в компенсированное время - видео

Немецкий Байер испытал немалые трудности в матчах с Карабахом и был вынужден спасаться в добавленное арбитром время. К счастью для леверкузенцев, их команда продолжает оставаться непобежденной в этом сезоне.

Байер – Карабах 3:2

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубир, 58, Жуниньо, 67.

В Лиге Европы подошла к концу стадия 1/8 финала. Все фавориты прошли в четвертьфинал, но наиболее драматическим противостоянием стали матчи между Байером и Карабахом, пишет 24 канал.

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Проблемный Карабах

Команды встречались еще на групповой стадии турнира и тогда немцы дважды одолели азербайджанцев – 5:1 и 1:0. Кроме того, Байер до сих пор идет без поражений в этом сезоне, поэтому фаворит в паре был очевиден.

Впрочем, еще в Азербайджане леверкузенцы удивили, едва вырвав ничью в компенсированное время (2:2). А дома Байер вообще устроил нервы для своих фанатов. Сразу после перерыва немцы пропустили дважды.

Защита не успела за Зубиром и Жуниньо, которые удачно замыкали подачи с фланга. Все шло к сенсационному вылету Байера из Лиги Европы, но подопечные Хаби Алонсо показали удивительный характер. Гости были вынуждены завершать матч в меньшинстве из-за удаления Джафаркулиева.

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ШИКарный камбэк

На 72 минуте отставание в счете сократил Фримпонг, но после этого Карабах довольно успешно защищался. Впрочем в компенсированное время гости таки поплыли и решающим стал выход на замену Патрика Шика.

На 90+3 минуте чешский нападающий откликнулся на прострел Гримальдо с фланга и, казалось бы, перевел игру в экстратайм. Однако Байер решил не складывать руки и довел игру до победы еще в основное время.

На седьмой компенсированной минуте тот же Шик откликнулся на подачу Паласиоса и с острого угла поразил ворота российского вратаря гостей Лунева. Поэтому благодаря удивительному камбэку немцы остаются непобежденными в этом сезоне и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы. В четвертьфинале соперниками Байера могут стать:

Ливерпуль (Англия)

Милан (Италия)

Рома (Италия)

Аталанта (Италия)

Вест Хэм (Англия)

Марсель (Франция)

Бенфика (Португалия)

Видеообзор матча Байер – Карабах