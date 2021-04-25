Перший асист українця

Український футболіст Андрій Бацула вийшов у стартовому складі мінського Динамо. Українець провів на футбольному полі весь матч та у середині другого тайму відзначився результативною дією.

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На 63-й хвилині захисник з України підключився до атаки, майстерно прибрав опікуна та віддав зрячу передачу на Сергія Кисляка, який забив третій гол у ворота господарів. У кінці поєдинку Андрій записав у свій пасив жовту картку.

Для Бацули цей асист став перший у новому сезоні за 6 матчів. Український захисник виступає за мінське Динамо з кінця січня 2021 року. До цього Андрій виступав у бельгійському Кортрейку.

Контракт футболіста з білорусами розрахований до 31 грудня 2021 року.

У підсумку – 1:3 перемога Динамо. Після цієї звитяги клуб українця йде на 4 місці, у його активі 11 очок. Їх суперник Мінськ із 8 пунктами розташовується на 8 позиції.

Відео асисту Бацули