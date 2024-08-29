ФІДЕ дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях лише під прапором організації. Однак такий розвиток подій не подобається президенту Федерації шахів Киргизстану.

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Зашквар від Толбаєва

Радослав Єдинак повідомив, що рішення повернути росіян та білорусів до змагань багато хто вважає абсолютно неприйнятним, однак президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, з цим не згоден. Він подав прохання повернути спортсменів ворожих країн і воно було включене до порядку денного загальних зборів.

За такими висновками можуть ховатися різні інтриги, рішення буде прийнято під час зустрічі 22 вересня в Будапешті, в якій я буду брати участь як делегат від Польщі. Право голосу мають 199 делегатів зі 199 країн. Указ залишається незмінним протягом багатьох років, і кожна країна, незалежно від кількості шахістів, має один голос,

– написав Єдинак.

Довідка. Президент Польської федерації шахів зазначив, що проти шахістів обох країн були введені санкції. Вони не можуть брати участь у міжнародних командних змаганнях, і гравці можуть грати лише під нейтральним прапором (або змінити федерацію).

Відзначимо, що заборона на виступи російських та білоруських шахістів під своїми прапорами розрахована до 2025 року.